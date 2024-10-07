Москва, 7 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Мосгорсуд приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда по делу о наёмничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины.

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Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ.

«Назначить Хаббарду наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Свою вину американский наёмник признал. В срок лишения свободы также было засчитано его нахождение под стражей со 2 апреля 2022 года. Кроме того, Мосгорсуд взыскал в доход государства 142 тыс. гривен (326 818 рублей), которые были изъяты в ходе следствия.

По данным следствия, мужчина переехал на Украину в 2014 году, там он жил с женщиной, которую называл своей женой. Он заключил контракт с украинским батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года. Он прошёл военную подготовку, затем получил оружие и обмундирование. За месяц наёмнику выплачивали тысячу долларов. Хаббард был задержан российскими военными в апреле того же года.

27 сентября ИА Регнум передавало, что Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Хаббарда. В ходе заседания прокурор попросила суд арестовать его на шесть месяцев, обосновывая это тем, что он может скрыться от суда и продолжить заниматься преступной деятельностью.