Москва, 7 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Сообщения об участии депутата Ульяновского заксобрания Виктора Бута в продаже оружия йеменским хуситам являются фейком, заявил 7 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Он сообщил, что с публикацией на эту тему в Кремле ознакомились.

«Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или информационных нападок на наших народных избранников», — сказал Песков.

О том, что Бут, ранее осуждённый в США по обвинению в торговле оружием, якобы участвовал в переговорах с йеменскими хуситами, сообщило издание The Wall Street Journal. Утверждалось, что переговоры состоялись в августе в Москве, а их результатом стала договорённость о доставке в Йемен автоматов АК-74.

Как сообщало ИА Регнум, Бут вернулся в Россию в декабре 2022 года после обмена заключёнными с США. Американские власти ранее приговорили российского предпринимателя к 25 годам тюрьмы за намерение осуществить торговлю оружием и поддержку террора. В России Бута помиловали. В сентябре 2023 года он был избран депутатом Законодательного собрания Ульяновской области от партии ЛДПР.