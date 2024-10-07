Астана, 7 октября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. В Казахстане подвели итоги референдума, который был посвящён строительству первой атомной электростанции (АЭС) в стране, сообщил председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров 7 октября.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«На референдуме о строительстве АЭС в Казахстане проголосовали 63,6% граждан. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса, составило 71,12%, или 5 561 937 человек», — объявил результаты председатель.

Референдум прошёл 6 октября.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга заявил, что строительство АЭС, вероятно, поручат международному консорциуму, состоящему из мировых компаний, обладающих передовыми технологиями. Также президент республики подчеркнул, что считает референдум знаковым событием.

17 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация готова помочь в проведении референдума в Казахстане о строительстве АЭС. По его словам, результаты голосования будут иметь решающее значение для развития ядерной энергетики в стране.

Ранее глава третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Стерник заявил, что РФ готова сотрудничать с Казахстаном по строительству атомной электростанции в республике в любом удобном для властей страны формате, включая многостороннюю кооперацию.