Москва, 7 октября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В элитном коттеджном поселке Millennium Park в Подмосковье прошёл рейд по мигрантам. Полиция задержала гражданина Узбекистана, который работал в доме миллиардеров без регистрации. Мужчина пытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те закрыли глаза на нарушения, сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/Алексей Майшев

30-летний Бехзод трудился разнорабочим в одном из домов, стоимость которого оценивается в один миллиард рублей. В ходе рейда выяснилось, что молодой человек находится на территории РФ без регистрации, а также не был официально трудоустроен. За нарушения на Бехзода был составлен административный протокол. Ему грозили штраф от 5000 до 7000 рублей и возможное выдворение за пределы РФ.

«Мужчину задержали в рамках оперативного эксперимента. Утром 30 сентября Бехзод, находясь в кабинете в здании Павлово-Слободского ОМВД России, положил в папку для бумаг, которая лежала на столе, 25 000 рублей. Деньги предназначались для участкового», — сообщил источник.

После этого Бехзода задержали в кабинете участкового и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Теперь мужчине грозит реальный срок или штраф в размере до 1,5 млн рублей. Свою вину иностранный специалист полностью признал.

Элитный посёлок Millennium Park расположен в престижном районе Новой Риги с богатой инфраструктурой. Средняя стоимость домов составляет 300–500 млн рублей. Там расположены дома певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе. Так же там имеют собственность блогер Елена Блиновская и актёр Сергей Светлаков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве сотрудники МВД России раскрыли схему, по которой более тысячи мигрантов получили возможность незаконно легализоваться на территории РФ. Мигранты получали документы, но фактически не проживали по адресам, которые там были указаны, и не работали в организациях, которые вносили в договоры.