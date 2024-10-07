Москва, 7 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Из-за нарушения контрактных обязательств со стороны немецкой компании Siemens по поставке оборудования на атомную станцию «Аккую» в Турции закуплено альтернативное оборудование у поставщиков из дружественных стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

АО «Аккую Нуклеар»/ТАСС

«Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключённый контракт, поставщик из западной страны — компания Siemens, Германия — нарушил свои контрактные обязательства по поставке определённой номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта», — сообщил Новак.

По его словам, договорённость с немецкой стороной не была достигнута, даже несмотря на усилия Турции.

«В итоге «Росатом» совместно с турецкими партнёрами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран. Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС «Аккую», — пояснил вице-премьер.

Новак также отметил, что сейчас ведутся переговоры со Стамбулом о строительстве второй АЭС в стране в Синопе с использованием имеющихся наработок.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство данной АЭС на Средиземноморском побережье Турции осуществляет АО «Аккую Нуклеар» — дочерняя компания «Росатома». По соглашению между правительствами России и Турции строят четыре энергоблока (реакторы типа ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт).

12 декабря 2023 года первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В начале октября 2023 года «Росатом» сообщил, что на четвёртом энергоблоке «Аккую» успешно установили «ловушку расплава» — одну из ключевых систем безопасности.

Как передавало ИА Регнум, Siemens приостановил бизнес в России с марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В мае того же года концерн объявил о решении свернуть всю промышленную деятельность в России.

В декабре 2023 года Siemens Mobility, Volkswagen Bank и ряд других немецкий компаний, ушедших из России, обратились к правительству Германии с просьбой компенсировать им убытки от потери российского рынка. Они сослались на защиту инвестиций в виде гарантий от государства.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с ИА Регнум заявил, что эта ситуация грозит двойной проблемой Германии. Если правительство ФРГ выплатит компенсации, то это приведёт к росту государственного долга, при этом в стране не предвидится роста экономики. Также в Германии могут возмутиться, если власти сделают «царские подарки» крупным компаниям, добавил эксперт.