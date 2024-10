Москва, 7 октября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Против журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, которые незаконно пересекли границу России и проникли в Курскую область, возбудили уголовные дела. Об этом 7 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации в Курской области», — сообщили в спецслужбе.

В ведомстве напомнили, что в общей сложности с 17 августа были возбуждены уголовные дела против 14 иностранных журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно пробралась в Курскую область и написала об этом материал. В статье говорилось, что репортёр вместе с «небольшой группой журналистов» в сопровождении военнослужащих ВСУ пересекли границу РФ и побывали в нескольких приграничных населённых пунктах.

В Курской области незаконно побывали также журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп, журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки, сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий The Washington Post и The Daily Beast.

11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что правоохранительные органы исследуют, как эти корреспонденты оказались на территории РФ, и по ним принимаются соответствующие решения в рамках законодательства РФ.