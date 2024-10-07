Москва, 7 октября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение — в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили правоохранительные органы.

РИА Новости/Илья Питалев

«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Следственные действия завершены», — приводит ТАСС сообщение представителя правоохранительного органа.

По его данным, новое дело состоит из двух эпизодов. В первом Иванов перечислял на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» средства банка «Интеркоммерц» на сумму более 3 млрд рублей под видом заключения договоров о купле-продаже валюты. Вместе с этим бывшему замминистра обороны вменяется растрата более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

По информации источника агентства, показания на Иванова дал его экс-подчинённый Антон Филатов.

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, бывший чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Иванов, арестованный по решению суда до 23 декабря, не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи.

24 сентября стало известно, что по делу Иванова наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей: на земельный участок площадью 82 тыс. квадратных метров и загородный дом площадью 2,5 тыс. квадратных метров, а также на баню в Тверской области площадью 420 квадратных метров.