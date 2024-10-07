Москва, 7 октября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Свыше 40 сотрудников украинских спецслужб в июне прошли обучение в Гааге, в рамках которого овладели навыками отбора проб для документирования фактов применения химоружия. Об этом 7 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 года две группы сотрудников украинских спецслужб общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе Химико-технологического центра в Гааге», — сказал Кириллов в ходе брифинга.

Вместе с этим начальник войск РХБЗ проинформировал, что киевскому режиму поставили более 160 тонн триэтаноламина только в июле 2024 года.

«Основными импортёрами этого химиката на территорию Украины являются украинские компании «Реагент» и «Реалаб». Только в июле 2024 года компания «Реагент» импортировала более 160 тонн триэтаноламина. При этом в открытом доступе отсутствуют сведения, для каких целей он был закуплен», — сообщил Кириллов.

Он также указал на то, что в ежегодных объявлениях Украины в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информация о поставках триэтаноламина тоже отсутствует.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Кириллов доложил о поставке на Украину около 500 тонн триэтаноламина — компонента для производства боевых отравляющих веществ. Он пояснил, что с помощью этого соединения можно произвести такое химоружие, как азотистый иприт. При этом в открытом доступе отсутствуют факты, которые бы подтверждали, что вещество не использовалось в противоправных целях.

27 августа в постоянном представительстве России при с ОЗХО сообщили, что США остаются главным поставщиком на Украину отравляющих средств, в том числе применяемых ВСУ химических вооружений.