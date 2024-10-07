Санкт-Петербург, 7 октября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Объём торгов в секции «Минеральное сырье и химическая продукция» Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на конец сентября превысил 115 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба биржи, это больше, чем за весь 2023 год.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), лидером торгов остается крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») с долей 54%, за ней следуют «Уралхим» (29%), «КуйбышевАзот» (8%), «ЕвроХим» (5%) и «Газпром нефтехим Салават» (3,9%).

Как отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов, биржевые торги минеральными удобрениями востребованы и производителями в качестве альтернативного канала продаж, и потребителями — как дополнительный канал закупок. «Конкуренция между производителями достаточно активная, поэтому на бирже ежедневно появляется достаточно выгодных предложений, доступных покупателям в дистанционном формате, из любой точки России», — заявил Кузнецов.

По словам управляющего директора СПбМТСБ Игоря Чернышёва, достигнутые объемы позволяют говорить о том, что развитие рынка даст возможность обеспечить решение задач по формированию репрезентативных индикаторов рыночной цены минеральных удобрений в рамках работы по созданию Национальной системы ценовых индикаторов.

По итогам прошлого года лидером по объему биржевой реализации минеральных удобрений остается «ФосАгро-Регион». На долю продукции «ФосАгро» пришлось порядка 40% объема торгов. Реализацию биржевых объемов потребителям осуществляют 11 региональных компаний «ФосАгро-Регион» с более чем 70 базисами поставки в почти 30 регионах. На сегодняшний день это самый широкий пул среди всех участников торгов. По словам гендиректора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, росту объемов реализации также способствует широкий набор биржевых инструментов «ФосАгро-Регион», включая возможность закупки минимальными лотами по пять тонн и инструмент отложенной поставки на период до 40 дней.