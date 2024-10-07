Москва, 7 октября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Метеорный поток Дракониды смогут наблюдать жители России в ночь на среду, 9 октября, когда он достигнет пика активности. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Московского планетария.

Planetarium.perm.ru Эффектный звездопад в небе над Пермским краем

Метеорный поток Дракониды образован его «родоначальницей» кометой 21Р/Джакобини-Циннера, он усилится до максимума около 16:00 мск 8 октября и будет прекрасно виден в Северном полушарии Земли. В ночь пиковой активности количество сгорающих в атмосфере нашей планеты метеоров ожидается от пяти до 15 в час, но возможны и всплески до 100–500 «падающих звёзд» в час.

Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится точка на небосклоне, откуда с точки зрения наблюдателя вылетают метеоры. Астрономы называют метеоры звездопада Дракониды очень медленными, они догоняют Землю, поэтому их скорость вхождения в атмосферу относительно невелика и составляет около 20 км/сек. Метеоры потока легко отличить от случайных по цвету: подлинные «падающие звёзды» всегда жёлтого либо красноватого оттенка.

Наблюдать метеоры лучше всего 9 октября в предутренние часы над северо-западным горизонтом. Специалисты рекомендовали любоваться звездопадом вдали от огней города в районе с безоблачным тёмным небом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители украинских городов в ночь на 17 августа заметили падающий метеор. О падении метеора сообщили жители Киева, Харькова, Житомира и других городов Центральной Украины.