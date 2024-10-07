Москва, 7 октября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Ряд банков из дружественных стран, в том числе из Вьетнама и Китайской Народной Республики, заинтересованы в открытии филиалов в России. Об этом 7 октября сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Ко мне поступают сигналы из дружественных стран о желании открыть у нас филиалы, о готовности войти в капитал. Например, банки из Китая, Вьетнама», — указал Аксаков в интервью «РИА Новости».

По его словам, вступивший в силу 1 сентября закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России, не предусматривает запрета на это для банков из недружественных стран, но при этом обязывает их соблюдать российские законы, касающиеся в числе прочего антисанкционной политики.

Как передавало ИА Регнум, полный запрет на открытие иностранными кредитными организациями филиалов на территории России был введён в марте 2013 года. 8 августа 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам открывать в России филиалы, через которые они получат право работать на рынке ценных бумаг.

При этом может быть открыт только один филиал иностранного банка. Целью закона является создание условий для развития системы международных расчётов и привлечения иностранных инвестиций.