Якутск, 7 октября, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Медведь насмерть задрал 56-летнего мужчину в Усть-Майском районе Якутии. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Mattyman17 Медведь

«В Усть-Майском районе, в местности Эльбех в 45 км от села Эжанцы, обнаружен труп мужчины, который скончался в результате нападения медведя. Установление обстоятельств на контроле прокуратуры», — уточняется в заявлении ведомства.

В пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства пояснили, что сотрудники полиции и экологического надзора обнаружили тело погибшего мужчины в лесной избушке. Предварительно установлено, что мужчина погиб в результате нападения бурого медведя, который залез в жильё ночью через окно. При осмотре места происшествия обнаружено ружьё, которое хранилось в сейфе избушки.

Для поимки опасного зверя сформирована бригада специалистов. Кроме того, принято решение о регулировании численности бурого медведя в Усть-Майском районе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморском крае ликвидировали медведя, убившего двух мужчин в дачном доме в Лучегорске. По словам очевидцев, медведь ворвался в дачный дом и растерзал двух мужчин, отца и сына, после чего покинул посёлок.

За день до нападения на людей в населённом пункте неподалёку медведь задрал и съел собаку. А ночью зверь забрался в приют для животных в Лучегорске, где убил 35 собак.