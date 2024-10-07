Санкт-Петербург, 7 октября, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Мать троих детей сооснователя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что ранее опубликовала фотографии из семейного архива, чтобы доказать, что у них с предпринимателем были не только деловые отношения, как утверждает представитель бизнесмена.

TechCrunch Павел Дуров

Так она отреагировала на публикацию в Telegram-канале бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина по поводу её намерений выпустить книгу и документальный фильм о жизни с сооснователем популярного мессенджера.

«Что касается фото Павла Дурова из нашего семейного архива, то я опубликовала эти фотографии именно в тот день, когда Михаил Равдоникас, его так называемый spokesman, дал комментарии журналистам (газеты) New York Times, содержащие заведомо ложную информацию», — отметила Болгар.

Женщина уточнила, что якобы их романтические отношения длились около 10 лет. При этом в течение пяти лет, по словам Болгар, она и Дуров жили в одной квартире, а остальное время они провели «в разных странах», живя вместе по несколько месяцев в году.

Женщина добавила, что опубликовала фотографии, чтобы защитить свою репутацию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Болгар заявила, что в 2023 году подала против Дурова иск в суд Швейцарии. Она утверждала, что сооснователь Telegram пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына. Позже Болгар проинформировала, что по решению суда ему запрещено видеться с детьми.

Болгар также заявляла, что Telegram можно считать их совместно нажитым с Дуровым имуществом — даже несмотря на то, что официально их отношения оформлены не были. Она также утверждала, что бизнесмен нарушил все устные и письменные обещания, которые когда-либо ей давал.

Представитель бизнесмена рассказал, что сооснователь мессенджера никогда не имел романтических отношений с Болгар. Он также обвинил женщину в покупке предметов роскоши на деньги, которые предприниматель выделял ей на содержание своих детей.