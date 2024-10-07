Санкт-Петербург, 7 октября, 2024, 03:54 — ИА Регнум. На Невском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся троллейбус, к настоящему времени возгорание ликвидировано. Об этом вечером 6 октября сообщила пресс-служба городского Главного управления МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«6 октября в 22:51 (время совпадает с московским) поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Невский проспект, дом 13/9», — говорится в сообщении.

Спустя 20 минут, около 23:13, пожар ликвидировали на площади 10 кв. метров. К ликвидации последствий инцидента привлекались 10 сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.

Уточняется, что сведений о пострадавших не поступило.

Как передавало ИА Регнум, около полудня 6 октября произошло возгорание на втором этаже здания торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо» в Каспийске Республики Дагестан. По предварительным данным, огонь охватил бытовую технику, после чего перекинулся на оптовый магазин с мягкими игрушками. Площадь пожара составила 700 кв. метров. К тушению возгорания привлекли 39 специалистов и 13 единиц техники. При пожаре пострадали трое спасателей. Их госпитализировали с ожогами.

В воскресенье в городе Куса Челябинской области загорелись частный дом и надворные постройки. Открытое горение ликвидировано на площади 100 кв. метров. К тушению пожара привлекались 19 специалистов МЧС и пять единиц техники. В результате происшествия погибли двое детей. Обстоятельства трагедии уточняются.