Лондон, 6 октября, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Грузовое судно MV Ruby под флагом Мальты, нуждающееся в ремонте, уже несколько недель не может зайти в европейские порты из-за запрета властей, опасающихся перевозимых судном российских удобрений. Об этом 6 октября сообщило издание The New York Times.

The New York Times

Утверждается, что судно, о котором идёт речь, в августе покинуло российский морской порт Кандалакша в Мурманской области, а через некоторое время село на мель и получило повреждения, не позволившие продолжить путь в порты Африки, куда должен быть доставлен груз.

«Вот уже несколько недель судно курсирует вдоль побережья Северной Европы в поисках подходящего порта. Но ни одна страна не разрешила ему приблизиться», — говорится в материале.

По информации источника, опасения властей европейских стран связаны с грузом, перевозимым судном. MV Ruby перевозит около 20 тыс. тонн нитрата аммония (аммиачная селитра) — компонента не только удобрений, но и взрывчатки. Власти опасаются повторения техногенной катастрофы в Ливане, где в августе 2020 года в порту Бейрута взорвалось более 2,8 тыс. тонн аммиачной селитры, что привело к гибели более 200 человек.

Отмечается, что отказ в доступе к европейским портам подтверждает недоверие ЕС к судам, в отношении которых есть подозрения на якобы связь с Россией. При этом судно MV Ruby принадлежит компании Ruby Enterprise из Мальты, а управляет им Serenity Shipping, базирующаяся в ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, в июле немецкое издание Spiegel сообщило, что из-за прекращения импорта газа из России страны Евросоюза столкнулись с серьёзными трудностями в производстве удобрений, что создаёт риски попадания европейского сельского хозяйства под полную зависимость от экспорта дешёвых российских удобрений. По мнению представителей сельскохозяйственной отрасли, зависимость от удобрений из РФ якобы может создать угрозу продовольственной безопасности ЕС.