Нью-Йорк, США, 6 октября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Появление пустынь грозит странам Южной Европы в случае глобального потепления более чем на три градуса по Цельсию. Об этом 6 октября заявил председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски в интервью газете The Daily Telegraph.

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«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — уточнил специалист.

Самым негативным последствием глобального потепления может стать серьёзное изменение климата во многих странах Европы. В частности, в странах Южной Европы может сформироваться жаркий и влажный климат, который создаст трудности при ведении некоторых видов экономической деятельности. Например, в Польше начнутся серьёзные затруднения при выращивании картофеля, а Италии придётся отказаться от твёрдых сортов пшеницы, необходимых при производстве макарон.

Ски пояснил, что, согласно прогнозам, человечество может столкнуться с глобальным потеплением на три градуса по Цельсию уже к 2100 году. По мнению эксперта, поскольку изменение климата больше не проблема будущих десятилетий, а происходит прямо сейчас, в данный момент, людям придётся к нему адаптироваться.

Как рассказал в беседе с ИА Регнум климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов, глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается.

В свою очередь эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур заявил, что Россия пострадает от всё большего числа наводнений в случае потепления климата более чем на полтора градуса, а также от увеличения числа пожаров и уменьшения разлива рек в случае потепления более чем на два градуса.