Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что введение ограничений на продажу оружия Тель-Авиву только поможет Тегерану, сообщил 6 октября The Times of Israel.

AP/TASS/Christophe Ena

«Ожидается, что друзья Израиля будут стоять за ним и не накладывать ограничений, которые только усиливают иранскую террористическую ось», — заявил израильский премьер в беседе с Макроном.

В Елисейском дворце в свою очередь заявили, что разговор между Нетаньяху и Макроном прошёл в искренней атмосфере. Макрон в беседе подчеркнул необходимость незамедлительных действий, которые позволят выработать политическое решение, необходимое для безопасности Израиля и всех остальных стран Ближнего Востока.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Макрон призвал прекратить поставки в Израиль оружия, используемого в секторе Газа. Глава французского государства заявил, что приоритетом французских властей сейчас является избежание эскалации.

Нетаньяху в видеообращении 5 октября назвал позором слова Макрона, предложившего ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, чтобы урегулировать конфликт в секторе Газа. Премьер также призвал все «цивилизованные» страны поддерживать Израиль.

Иран 1 октября, чтобы отомстить за смерть лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, убитого в ходе бомбардировки Бейрута, нанёс массированный ракетный удар по Израилю. По данным израильской армии, было выпущено более 180 баллистических ракет, но средства ПВО перехватили большую часть из них.

Как сообщалось 5 октября, Израиль готовит серьёзный ответ на ракетный удар Ирана и рассчитывает на поддержку со стороны союзников. При этом Тель-Авив рассчитывает добиться последствий для Тегерана.