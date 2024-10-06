Москва, 6 октября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Команда московского футбольного клуба «Локомотив» обыграла самарский ФК «Крылья Советов» со счётом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и выбилась в лидеры чемпионата. Встреча прошла 6 октября на столичной «РЖД Арене».

«РИА Новости» / Владимир Астапкович

Единственный гол в матче забил нападающий Тимур Сулейманов на 75-й минуте. Он распечатал ворота противника через минуту после выхода на поле на замену Дмитрия Воробьёва. Для Сулейманова это был первый гол в чемпионате.

По итогам встречи «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Клуб сместил на вторую строчку «Краснодар», завоевавший перед началом 11-го тура 24 очка. Клуб «Крылья Советов» находится на 10-м месте, имея в копилке 11 очков.

Следующую игру «железнодорожникам» предстоит сыграть в гостях с подмосковными «Химками». Самарский клуб встретится 20 октября в выездном матче с «Оренбургом».

Как передавало ИА Регнум, 3 октября стало известно, что парагвайский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Алексис Дуарте хочет уйти из команды во время зимнего трансферного окна. Он недоволен временем, которое ему предоставляют для участия в матчах.

Российский футбольный союз 5 октября сообщил, что не включил вратаря французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова в финальный состав сборной России. Из российских легионеров в неё взяли только полузащитника Александра Головина, выступающего за французский ФК «Монако».