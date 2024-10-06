Амстердам, 6 октября, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, заявил 6 октября министр обороны страны Рубен Брекелманс.

ИА Регнум F16

«Первые обещанные F-16 были переданы Украине», — написал глава оборонного ведомства в социальной сети Х (Бывшая Twitter).

Брекелманс добавил, что остальные истребители будут направлены на Украину в ближайшие месяцы.

Экспортная лицензия на поставку F-16 была выдана 1 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Нидерланды пообещали предоставить Украине первые истребители F-16 во второй половине 2024 года. Тогда оборонное ведомство Нидерландов пообещало направить на Украину датские самолёты, а затем первые F-16.

Летом 2024 года Нидерланды поставили Украине обещанные ещё год назад шесть истребителей F-16.

Министерство обороны Нидерландов 28 сентября сообщило о том, что Военно-воздушные силы страны полностью сняли с вооружения используемые более 45 лет истребители F-16. Им на смену пришли F-35.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 сентября заявила, что поставки вооружений, и в том числе американских истребителей F-16, киевскому режиму являются уносящим жизни людей трагифарсом.

Американский истребитель F-16 разработала в 1974 году компания General Dynamics. Самолёт передали в эксплуатацию через четыре года. F-16 Fighting Falcon состоял на вооружении 25 стран.