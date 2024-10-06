Москва, 6 октября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. В настоящее время наблюдается значительный спрос на путёвки в новогодние праздники, в связи с чем зимние путешествия лучше планировать заранее. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Не за горами ноябрьские праздники, и люди озадачились их бронью ещё в июле. Сейчас люди уже бронируют туры на Новый год, и количество броней увеличилось», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в зимний период популярны следующие направления: Россия, ОАЭ, Египет, а также Турция — в последней стране зимой туристы предпочитают отдыхать в СПА-отелях. Тем временем в связи с последними событиями на Ближнем Востоке в планировании поездок по таким направлениям, как Египет и ОАЭ, наблюдаются определённые сложности.

«В прошлом году была нестабильная ситуация, сейчас стабилизировалась, поэтому и рост. Но в связи с событиями на Ближнем Востоке есть проблематика в направлении регионов Красного моря — это Египет и ОАЭ. Потому что придется облетать страны, где нестабильная обстановка, и увеличивается полетное время на 1,5–2 часа и, соответственно, будут расти цены», — поделился Голов.

Голов рассказал, что среди лидеров бронирований также значится Таиланд, но туда летают в основном жители Дальневосточного региона. Кроме того, в настоящее время набирает популярность Вьетнам и китайский остров Хайнань.

Дополнительно эксперт рекомендовал соблюдать бдительность и остерегаться мошенников.

«Как только у нас начинается «красный сезон» (время наивысшего спроса поездок. — Прим. ред.), появляются в интернете фейковые сайты, где люди покупают путёвки и в итоге остаются без ничего. Моя рекомендация — обращайтесь к профессионалам, в турагентства. И нужно бронировать заранее. Причем сэкономить можно до 15–30%», — сообщил Голов.

Собеседник агентства отметил, что сейчас для россиян недоступны европейские горнолыжные курорты, поэтому путевки на российские уже заканчиваются.

«В конце ноября вы уже ничего не купите. Сейчас у всех туроператоров идет динамическое ценообразование — чем меньше останется номеров, билетов, тем они будут дороже», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 5 октября, из данных статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности стало известно, что Абхазия становится всё более популярной у туристов-россиян и почти сравнялась с Турцией. С января по июнь 2024 года граждане России совершили в эту страну 2,163 млн поездок, в Турецкую Республику— 2,522 млн поездок.

В июле жителям России предложили заменить отдых в Турции на поездки в страны Латинской Америки. Отмечалось, что стоимость туров варьируется в зависимости от экскурсионной программы. Так, комбинированный тур в Аргентину и Бразилию обойдётся в 350 тыс. рублей на одного человека.