Москва, 6 октября, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Лётчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу Вооружённых сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Харьковской области. Минобороны РФ 6 октября опубликовало видео авиаудара.

РИА Новости

Ведомство уточнило, что на переправу сбросили авиабомбу, на которую установили универсальный модуль планирования и коррекции. Объект находился возле села Гороховатка. В ролике видно точное попадание по цели.

«В момент нанесения удара транспорт противника перевозил личный состав для проведения ротации», — говорится в Telegram-канале министерства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 октября расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооружённых сил России уничтожил стоявшее в одесском порту судно, гружённое контейнерами со снарядами для ВСУ, привезёнными из Европы. Минобороны выложило видео атаки и мощной детонации боеприпасов.

5 октября российские войска нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Они также уничтожили базу горючего возле Одессы и пункты управления беспилотниками.

3 октября Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, подконтрольной Киеву. На здание сбросили фугасную авиабомбу ФАБ-3000.

Вооружённые силы в течение недели с 28 сентября по 4 октября нанесли по объектам ВСУ 29 групповых ударов, в том числе применили гиперзвуковую ракету «Кинжал». Были атакованы украинские арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения отрядов ВСУ, в том числе формирований иностранных наёмников.