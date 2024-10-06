Москва, 6 октября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Умер кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал экс-президента Бориса Ельцина, сообщило 6 октября полпредство Татарстана в Telegram-канале.

Telegram/Полпредство Татарстана

«Приносим искренние соболезнования родным и близким, коллегам дорогого Рената Сулеймановича», — говорится в сообщении.

О дате и времени прощания пообещали сообщить дополнительно.

Акчурину было 78 лет. Ренат Сулейманович находился в ряду легендарных личностей России. Хирург, авторитетнейший учёный, лауреат Государственных премий СССР и России. Известен в России и за рубежом как учёный и специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии.

Ему вверяли свои жизни тысячи людей. Среди его пациентов были и первые лица государства, начиная с бывшего российского президента Бориса Ельцина.

Как отметили в полпредстве он десятки лет поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года возглавлял Клуб врачей при полпредстве Татарстана.

Акчурин был избран членом совета директоров Международного хирургического общества имени М. Дебейки (1995 год), членом научного совета Всемирного общества ангиологов (1994 год), членом президиума Российского общества по сердечно-сосудистой хирургии (1994 год), членом Европейского общества сердечно-сосудистой хирургии (2000 год), членом Попечительского совета Государственного академического Малого театра России.