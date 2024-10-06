Москва, 6 октября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ активиста Ильдара Дадина ликвидировали в Харьковской области. Об этом 6 октября сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

РИА Новости/Евгений Одиноков Ильдар Дадин

«Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев. В аду иуд ждёт отдельный приём», — написала она в Telegram-канале.

Ильдар Дадин был первым человеком в России, осуждённым по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка проведения митингов»). Он вышел на свободу в феврале 2017 года.

Ранее 6 октября стало известно, что на фронте погиб зять украинской политической и общественной деятельницы Ирины Фарион — Василий Особа. Его ликвидировали во время боя на северском направлении.