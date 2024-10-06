Москва, 6 октября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. На 2024 год в Москве запланировано благоустройство территорий около 41 транспортного объекта. Об этом 6 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«Вместе со стандартными работами (улучшение транспортной и пешеходной доступности станций) создаём места отдыха, детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Собянина, работы уже ведутся рядом с шестью станциями Троицкой линии метро. В сквере у станции «Генерала Тюленева» организуют зоны тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана для проведения мероприятий.

Около МЦД Перово обновят четыре спортивных и шесть детских площадок. Рядом с метро «Бибирево» благоустроят два сквера и семь детских площадок. На месте парковки на улице Плещеева обустроят зоны отдыха со скамейками и освещением. У московского городского вокзала Серп и Молот установят четыре детские площадки с развивающим оборудованием для ребят разных возрастов.

Как сообщало ИА Регнум, в августе специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству около шести станций строящейся Троицкой линии метрополитена и станции «Потапово» Сокольнической линии. По словам заммэра Москвы в правительстве столицы Петра Бирюкова, главная задача благоустройства этих территорий — обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций. Именно поэтому там обустраивают комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей.

Работы продолжаются возле станций «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка», «Новомосковская»