Беэр-Шева, Израиль, 6 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Силовики установили личность террориста, который устроил стрельбу по мирным гражданам на автовокзале в городе Беэр-Шеве в Израиле. Об этом 6 октября сообщило Arabic News.

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Исполнителем теракта оказался 29-летний араб из Негева Ахмад Саид Акаби, имеющий израильское гражданство. Он является выходцем из бедуинской деревни Хура. Известно, что ранее он уже был судим.

Также сообщается, что мужчина — родственник террориста, совершившего аналогичное нападение на вокзале Беэр-Шеве в октябре 2015 года. Тогда жертвой нападения стал солдат Армии обороны Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября мужчина напал на людей в израильском городе Беэр-Шева сразу в нескольких местах — рядом со зданием центрального автовокзала и в одном из кафе. Он стрелял по прохожим и нанёс им ножевые ранения.

В результате пострадали девять человек. Кроме того, в результате стрельбы погибла 25-летняя женщина. Одного из пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Пять человек получили ушибы и травмы от разбитого стекла.

Нападавшего обезвредили. Его застрелили военнослужащие. К месту прибыли дополнительные силы полиции.