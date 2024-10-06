Италия, 6 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо скончался в Италии в возрасте 28 лет, сообщило агентство Reuters.

Cattaneo/Fotogramma/Ropi/Zuma\TASS

Бассо родился в 1995 году в северной Италии в городе Скио. Когда ему было два года, врачи поставили итальянцу диагноз «прогерия». В 2005 году он и его родители основали Итальянскую ассоциацию прогерии.

О Бассо сняли документальной фильм «Путешествие Сэмми», который вышел на канале National Geographic. Лента повествует о путешествии итальянца по трассе 66 в США — из Чикаго в Лос-Анджелес. В поездке его сопровождали родители и один из его лучших друзей Риккардо.

В воскресенье, 6 октября, Бассо умер в своём родном городе.

Прогерия, или синдром Хатчинсона-Гилфорда — редкое генетическое заболевание. Оно встречается у одного из 8 млн новорожденных. Среди «взрослых» синдром Хатчинсона-Гилфорда встречается у одного из 20 млн человек. В мире зарегистрировано всего 130 случаев классической прогерии, из которых четыре — в Италии.

Без лечения продолжительности жизни людей с этим заболеванием составляет не более 13,5 года. Другим долгожителем с синдромом Хатчинсона-Гилфорда был диджей Леон Бота, который прожил 26 лет.