Москва, 6 октября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Самым высокооплачиваемым из лидеров стран мира стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, сообщил Forbes со ссылкой на подсчеты Political Salaries.

TASS /EPA/SONNY TUMBELAKA Лоуренс Вонг

«Среди нынешних мировых лидеров есть один миллионер по доходам: Лоуренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его годовая зарплата составляет почти 1,69 млн долларов, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером», — сообщило издание.

По его данным, второе место в списке самых высокооплачиваемых мировых лидеров заняла президент Швейцарии Виола Амхерд. Её зарплата составляет $569,5 тыс. в год. В тройку также вошёл премьер Австралии Энтони Албаниз с зарплатой в $412,5 тыс. в год. Четвертое место с годовым доходом в $400 тыс. занял президент США Джо Байден. Пятёрку самых высокооплачиваемых лидеров в мире замыкает канцлер Австрии Карл Нехаммер с зарплатой $316,7 тыс. в год.

TASS /EPA Президент Швейцарии Виола Амхерд

В топ-10 вошли премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон ($310,5 тыс. в год), премьер Канады Джастин Трюдо ($310,5 тыс. в год), канцлер Германии Олаф Шольц (293,3 тыс. в год), премьер Японии Сигэру Исиба ($276,4 тыс. в год), премьер Ирландии Саймон Харрис ($267,3 тыс. в год).

Президент России Владимир Путин в этом рейтинге занял 28-е место. Его зарплата составляет $113,6 тыс. в год (около 10,2 млн рублей).

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года издание Bloomberg оценило рост состояния богатейших россиян. Так, состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $38,575 млрд.