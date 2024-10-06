Москва, 6 октября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. В Мнёвниковской пойме появится порядка 3 млн кв. м недвижимости. Об этом 6 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На острове возведут как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры. Уже построен образовательный комплекс на 925 мест, ведутся работы по строительству детского сада на 200 мест.

«На территории появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы — всего порядка 500 тыс. кв. м разных объектов. В их числе Академия хоккея Александра Овечкина, Центр подготовки национальной сборной команды России по футболу, многофункциональный корпус с ареной для кёрлинга, баскетбольный клуб ЦСКА, гребная база с необходимой инфраструктурой», — написал столичный градоначальник.

Также на территории будут построены объекты культуры и общественно-делового назначения. Планируется обновить инфраструктуру прибрежной зоны. Уже прорабатывается концепция благоустройства порядка 7 км набережных для прогулок у воды, занятий спортом и активным отдыхом.

Интеграцию Мнёвниковской поймы в городскую среду начали с формирования транспортного каркаса. Уже открылись станции метро «Мнёвники» и «Терехово». Ведётся строительство 17 км дорог.

Как сообщало ИА Регнум в июне, в Москве для интеграции Мнёвниковской поймы в транспортную сеть города предстоит построить новые дороги и развязки. Самыми масштабными объектами станут два моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева и рядом с улицей Новозаводской, два велопешеходных моста через Москву-реку на улице Островной и в сторону парка «Фили» и путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублëвского шоссе.

В феврале Собянин проверил строительство моста через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Он отметил, что мост значительно улучшит транспортную ситуацию для 300 тысяч горожан. Длина сооружения составит 231 метр.