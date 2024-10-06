Москва, 6 октября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Российский боец с позывным Слива захватил в плен пятерых украинских военных, забежав во вражеский блиндаж с одним штык-ножом, сообщил 6 октября Telegram-канал «Чёрные гусары».

Иван Шилов ИА Регнум

Контрактник рассказал, что в зону спецоперации прибыл этой осенью. Пленных он захватил в первом же бою. Его подразделение получило приказ выбить противника из определённых точек. Сначала нужно было зачистить лесополосу. Когда российские бойцы начали зачистку, ВСУ открыли по ним плотный огонь, бросали гранаты. Российские военные откидывали гранаты в сторону, рассказал Слива.

Он был пулемётчиком, но после удара FPV-дрона остался без оружия. Перед ним был блиндаж, в который его товарищи бросили несколько гранат. Поскольку Слива оказался ближе всех, он бросился в блиндаж, пока украинские военные не опомнились после взрывов.

«Забежал, думал — там четыре человека, а там оказалось пять. Заскочил я с ором, с криками, с матерками, как по-русски полагается, начал у них забирать оружие», — рассказал Слива.

По его словам, когда сдавшиеся в плен поняли, что их захватил один военный, очень удивились. Пленным по возрасту было от 35 до 45 лет. Боец рассказал, что общался с ними.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военный Ростислав Мельник, взятый в плен в районе города Угледара в Донецкой Народной Республике, поблагодарил российских бойцов за то, что они спасли ему жизнь. Он рассказал, что в его подразделении были только мобилизованные. Командование обещало вывести попавших из окружения, но не сдержало слово и бросило военных на произвол судьбы.

По словам Мельника, в армии мобилизованным рассказывали, что, если они попадут в плен, их расстреляют. В действительности российские военные вынесли его с поля боя, ему оказали медицинскую помощь. Пленный добавил, что будет молиться за российских бойцов, которые его спасли.