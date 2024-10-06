Москва, 6 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. В районе Фили-Давыдково около 900 жителей переедут в две новостройки по программе реновации. Об этом 6 октября сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

Переселение началось из пяти старых пятиэтажных домов на улицах Герасима Курина и Пивченкова. Жителям предложили квартиры в комплексах по адресам: улица Олеко Дундича, дома 29 и 31, корпус 1.

«23 сентября предложения равнозначных квартир получили 413 жителей домов по адресу: улица Герасима Курина, дом 12, корпуса 1 и 2. С 30 сентября к осмотру нового жилья приступили 470 жителей домов по адресам: улица Герасима Курина, дом 12, корпус 3, а также домов 2 и 4 на улице Пивченкова», — приводит слова Гамана официальный портал мэра Москвы.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новостройках 445 квартир. Территорию вокруг комплексов благоустроили. на ней разместили детские и спортивные площадки.

В жилом комплексе по адресу: улица Олеко Дундича, дом 31, корпус 1 работает центр информирования по переселению жителей, в котором можно получить консультации по вопросам переезда.

Программа реновации в Филях-Давыдкове реализуется с 2018 года. Всего в районе новые квартиры получат более 21 тысячи жителей 119 старых домов, отметил зам мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Всего на западе столицы в 2024 году под заселение по программе реновации были переданы семь новостроек

Ранее, в сентябре, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство домов по программе реновации в Москве в ближайшие годы будет нарастать в арифметической прогрессии. В столице предполагается строить до 4 млн кв. м в год. Новые дома, в отличие от хрущёвок, об энергоэффективности которых не может быть и речи, строятся по новым стандартам и являются как энергоэффективными, так и комфортными, добавил московский градоначальник.

Ефимов сообщил, что до конца октября по программе реновации в новые дома будут переселены более 6 тыс. москвичей. Рядом с домами обустроены игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, все здания должны быть удобны для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, добавил он.