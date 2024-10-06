Хельсинки, 6 октября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Посольство России в Финляндии надеется, что политическая элита этой страны озаботится мыслью о том, к каким последствиям может привести дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии в стране. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте дипмиссии 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

В дипломатическим ведомстве обратили внимание на недавнее заявление одного из ведущих сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Салониуса-Пастернака, в котором он открыто призвал повреждать и заливать краской служебные автомашины российских дипломатов в Хельсинки.

«Рассчитываем, что политическая элита Финляндии задумается, к каким последствиям может привести дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии в стране», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября сотрудники полиции Хельсинки начали проверку безопасности в здании посольства России в Финляндии по просьбе представителей дипмиссии. Причина инспекции озвучена не была.

В апреле неизвестные дважды ночью бросали коктейли Молотова в здание российского посольства в Латвии. Никто не пострадал, но была повреждена стена здания. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова назвала инцидент проявлением русофобской политики, которую официально проводят власти этой страны.

9 мая неизвестные проникли на территорию комплекса бывшего генконсульства РФ в немецком городе Лейпциге, развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отнять российскую недвижимость. Дипмиссия назвала возмутительными действия нарушителей и заявила протест властям ФРГ.