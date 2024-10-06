Москва, 6 октября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. На «Городской ферме» ВДНХ появились десять альпак двух пород — уакайа и сури. Они прибыли на зимовку и пробудут там до конца мая 2025 года. Об этом 6 октября сообщил официальный портал мэра Москвы.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

Для животных подготовили специально оборудованные вольеры. В числе новых обитателей фермы пять самцов — Берберис, Блэк Бьюти, Ник Майти, Атемис и Пако. Компанию им составят представительницы противоположного пола — Лилу, Лори, Джулия, Афина и Холли. Отмечается, что все животные дружелюбные и любят лакомства.

«Среди альпак породы уакайа особого внимания заслуживает Берберис (или Беня) — единственный представитель серого окраса. Он отличается ярким характером и любовью к угощениям. Его энергичный друг Блэк Бьюти (Блэкки) с чёрной шерстью завоевал внимание посетителей благодаря харизме и готовности к прогулкам», — указано в материале.

Блэкки уже бывал на «Городской ферме» и стал партнёром местной знаменитости альпаки Шоколадки. Лилу и Лори дружат между собой и уже осваивают новый дом. Афину и Холли можно узнать по шоколадному окрасу.

Самым активным и смелым среди представители породы сури является Ник Майти (Никки). Для Пако характерен игривый характер. Атемиса называют самым скромным и добрым представителем альпак.

Зоологи и ветеринары будут контролировать здоровье животных в течение всего периода пребывания на «Городской ферме». Также на ферме посетители могут увидеть уже знакомых обитателей, включая самую младшую альпаку Черничку, родившуюся летом 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка у молодой пары альпак Ватки и Пуфика родился второй за два года детёныш. Как и в прошлый раз, малыш оказался самцом. И снова пошёл в маму светлым окрасом и рыжим пятнышком.