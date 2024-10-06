Москва, 6 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Корпорация Google, решив удалить из магазина Google Play приложение «Радар. НФ», которое предназначено для оповещения о чрезвычайных ситуациях, лишила людей программы, от которой зависели их безопасность и жизнь. Такое мнение 6 октября в беседе с ИА Регнум выразил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

«Приложение разработали специально, чтобы люди могли оперативно реагировать на опасность — замеченные беспилотники, диверсионные группы и другие чрезвычайные ситуации. Благодаря ему десятки дронов были ликвидированы, а значит, спасены сотни жизней», — сказал депутат.

По его словам, Google важнее поддержать тренд на русофобию и подчиняться санкциям. Но ситуация с удалением «Радара. НФ» показала, что корпорации безразличен не только комфорт россиян, но даже сохранность их жизней.

Немкин подчеркнул, что терпеть подобное отношение не следует и призвал пользователей рассмотреть переход на отечественные платформы. В пример политик привёл RuStore, в котором представлено большое количество полезных программ, в том числе и «Радар. НФ». Он подчеркнул, что не стоит держаться за сервисы Google, так как велика вероятность, что все они в итоге уйдут с российского рынка «внезапно и в неподходящий момент».

Руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев, слова которого привело РАПСИ, отметил, что помимо RuStore приложение пока ещё доступно в AppGallery. В планах разработка веб-версии для сайта «Народного фронта». Он подчеркнул, что, несмотря на санкции, работа с приложением продолжится, ведь оно спасает человеческие жизни.

Как передавало ИА Регнум, с начала октября в Google Play также оказались недоступны для скачивания приложения Rutube и «Авито». Притом первое осталось доступно для скачивания лишь для жителей США.

9 сентября в соцсетях начала появляться информация о том, что компания Google перестала принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При вводе номера сервис отвечал, что его невозможно использовать для подтверждения аккаунта. При этом причины отказа в сообщении Google не приводились.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что компания Google встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей.