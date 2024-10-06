Москва, 6 октября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Предприятие «НПК Симба» начнёт выпуск литийионных батарей для малого электротранспорта на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в районе Печатники. Об этом 6 октября сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«Новый резидент ОЭЗ Москвы на площадке «Печатники» организует производство литийионных аккумуляторов для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров», — приводятся его слова на официальном портале мэра.

Проект позволит создать порядка 20 рабочих мест, а инвестиции в него превысят 100 млн рублей. Первый этап производства планируют начать в текущем году и ежегодно выпускать до 60 тыс. аккумуляторов.

Площадь нового производства составила 1,1 тыс. кв. метров. Второй, последний этап проекта планируется реализовать в четвертом квартале 2028 года. Производственная мощность предприятия к тому сроку достигнет 125 тыс. батарей в год.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, компания уже завершила строительно-монтажные работы. Ею получен статус субъекта свободной таможенной зоны, позволяющий экономить на таможенных пошлинах.

На базе ОЭЗ «Технополис Москва» сформировали кластер электромобилестроения. В его состав вошли 64 ведущих производителя, 32 из которых являются резидентами и арендаторами ОЭЗ «Технополис Москва».

Ранее, в августе, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ОЭЗ «Технополис Москва» стала крупнейшим центром производства высокотехнологичной продукции в столице. По его словам, резиденты технополиса успешно производят в том числе бытовых и медицинских роботов.

В качестве примера столичный градоначальник привёл компанию «Моторика», занимающуюся разработками в сфере кибермедицины. Так, одна из последних новинок — система управления робопротезами на основе искусственного интеллекта.