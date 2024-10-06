Киев, 6 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. На фронте погиб зять украинской политической и общественной деятельницы Ирины Фарион — Василий Особа. Об этом 6 октября сообщила его жена София Семчишин в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

РИА Новости/Евгений Котенко Ирина Фарион

Военный служил в четвёртом батальоне «Сила Свободы» бригады Национальной гвардии «Рубеж».

Его ликвидировали во время боя на северском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 июля во Львове застрелили Фарион. Преступник поджидал её возле дома. Экс-депутат скончалась в больнице. Её похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище. На Украине возбудили дело по статье «Умышленное убийство».

Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске 25 июля. Им оказался Зинченко. В Сети появилась информация о его связи с неонацистами. 26 июля его доставили в суд. Там у подозреваемого состоялся небольшой диалог с дочерью Фарион Софией Семчишин. По большей части подозреваемый молчал, ухмылялся, закатывал глаза, отвечал односложно, а дочери убитой показал язык.

Фарион известна своими русофобскими взглядами. Она неоднократно публично заявляла о своей ненависти к русским и русскому языку.