Кемерово, 6 октября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Выступая в Кемеровском цирке, воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки при падении с высоты в м, сообщил 5 октября народный артист России Эдгард Запашный.

Кадр из видео

«В результате падения у артистки переломы обеих рук», — сообщил Запашный в своём Telegram-канале.

Хирурги оказали Валерии необходимую помощь. Падение произошло во время выполнения сложного трюка. Запашный опубликовал кадры, снятые в момент происшествия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921147" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Гимнастка сорвалась с 6-метровой высоты

Вечером он сообщил, что навестил Запашную в 3-й городской больнице им. М. А. Подгорбунского её брат Ярослав, который снял видео из палаты. На кадрах видно, что у артистки забинтованы обе руки до локтей. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, и смогла помахать в камеру перевязанными руками.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля 14-летняя дочь дрессировщика Аскольда Запашного Ева получила перелом трёх костей стопы во время шоу «Легенда» в Москве. На девушку упала лошадь. Позже, во время этого же выступления, акробат Евгений Головань упал с ходулей, выполняя трюк «Шахматная доска».

В конце июля гимнастка Диляра Бикмаева во время показа шоу «Бурлеск» упала с большой высоты, выступая в цирке в Кисловодске. Её госпитализировали. В больнице выяснилось, что артистка сломала челюсть и скуловую кость.