Москва, 6 октября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Успешность политических прогнозов основателя и первого лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского объясняется наукой, так как тот, кто ею владеет, всегда может многое предсказать. Такое мнение 6 октября высказал депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Duma. gov.ru Владимир Жириновский

«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счёту предсказать», — процитировал его слова ТАСС.

По словам Фёдорова, ранее он сам и первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак предупреждали о том, что на Украине будет конфликт.

Депутат уточнил, что это было 35 лет назад и такие вещи уже тогда были понятны для любого опытного и понимающего человека.

«Например, он [первый лидер ЛДПР] был юристом. А все юристы знают, что любое нарушение закона — это всегда конфликт, а между государствами это война. Поэтому эти вещи несложно предсказать. И Жириновский был человеком подготовленным, и поэтому он об этом говорил», — пояснил он.

Фёдоров добавил, что Жириновский просто мог об этом говорить публично, в то время как многие из находившихся рядом с ним людей также это понимали, однако не могли этого сказать.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что многие прогнозы Жириновского сбываются, потому что они были сделаны не на пустом месте, а основаны на знаниях. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР был очень разносторонним человеком, с большими, глубокими знаниями.

Жириновский в 2022 году заявлял, что выборов президента США в 2024 году не будет, а экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп не сможет спасти страну, как он всегда заявлял, «потому что Америки не будет, а значит, и выборов не будет». Первый лидер ЛДПР также указывал на то, что США ожидает самораспад по сценарию СССР в совсем скором времени.

В 2020 году Жириновский предсказывал попытки Молдавии и Запада провоцировать ситуацию в Приднестровье. Политик также говорил о том, что на молдавской территории находится большое количество оружия, которого может хватить на всю третью мировую войну в Европе. В 2019 году Жириновский говорил, что весь мир забудет про конфликт на Украине из-за событий, которые произойдут в 2024 году на Ближнем Востоке.

Основатель ЛДПР в начале февраля 2022 года был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией, после заражения коронавирусной инфекцией. Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище.