Харьков, Украина, 6 октября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Российские лётчики в Харьковской области уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол, применив авиационную бомбу, сообщили 6 октября в Министерстве обороны России.

РИА Новости

Бомба оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Удар по переправе был нанесён возле села Гороховатка в Боровском районе.

«В момент нанесения удара транспорт противника перевозил личный состав для проведения ротации», — сообщили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921139" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Летчики ВКС России ударом авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол

Как сообщало ИА Регнум, экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в ночь на 6 октября нанёс удар авиабомбами с УМПК по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив цель.

В Хмельницкой области российские военные нанесли удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома Староконстантиново. Также они уничтожили базу с горючим в Одессе и пункт управления дронами.

В Одесской области ВС РФ нанесли точечный ракетный удар по месту разгрузки пришедших из Европы снарядов для ВСУ.

Штурман-оператор ударного вертолёта Ми-28 с позывным Балу 6 октября рассказал об уничтожении пункта запуска беспилотной авиации и управления связи украинской армии. Он рассказал, что ракеты Х-35, которыми оснащён вертолёт, позволяют не приближаться к цели близко. Кроме того, этой ракетой можно управлять из кабины, пока она летит к цели.