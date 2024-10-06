Одесса, Украина, 6 октября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В День учителя на Украине устроили очередную антироссийскую выходку. В Одессе в «образовательном» центре, действующем под эгидой депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сожгли портреты великих русских писателей. Об этом Гончаренко написал в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Берковский

В костре сгорели портреты русских классиков Александра Пушкина, Льва Толстого и Фёдора Достоевского.

«Пора проститься со всем русским», ― написал парламентарий под опубликованными кадрами сожжения.

Однако потом парламентарий удалил пост. Причины своего поступка нардеп не пояснил. При этом видео осталось в Telegram-канале украинского блогера Анатолия Шария.

Как передавало ИА Регнум, дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По данному закону государственным в стране является только украинский язык, нарушение соответствующей нормы карается штрафом.

В 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой декоммунизации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и русскому полководцу Александру Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

19 сентября власти Одессы одобрили снос памятника Пушкину. При этом ранее мэр города Геннадий Труханов заверил общественность, что монумент останется на месте, так как он является историческим и культурным наследием. Труханов напомнил, что памятник создали и установили в 1889 году на средства, собранные горожанами по их инициативе.

В конце сентября бюст русского поэта на Приморском бульваре в Одессе активисты накрыли розовым пакетом. Потом сотрудники коммунальных служб его сняли.