Берлин, 6 октября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Первое масштабное сражение не территории современной Европы произошло примерно 3200–3300 лет назад у берегов реки Толлензе в Германии. Об этом со ссылкой на выводы археологов и историков сообщило 6 октября «РИА Новости».

Global Look Press/Dirk Bleyer

По мнению учёных, в битве принимало участие около 4 тыс. человек, из которых погибла примерна четверть. При этом точных данных о том, к каким племенам относились участники битвы, у исследователей нет. Палеогенетический анализ останков 14 человек выявил общее центрально− и североевропейское происхождение.

Однако учёным удалось установить, что некоторые образцы наконечников стрел имеют характерную форму, «ромбическое» основание и зубцы — точно такие же находят в более южных регионах, Баварии или Моравии (территория современной Чехии).

«Возможно, это был какой-то военачальник или харизматичный лидер со своей свитой, который оказывал услуги наёмника. А может, отряд какого-то королевства. Или коалиция племён», — считает археолог, докторант Берлинского университета и ведущий автор исследования Лейф Инсельманн.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября археологи в ходе раскопок в античном городе Лабрисе, находящемся в 30 км от Анапы, обнаружили два больших алтаря, посвящённые древнегреческому богу Аполлону. По версии учёных, этот античный город был важным центром античного государства Синдики, существовавшего на этой территории ещё до нашей эры.

17 сентября во время раскопок памятника археологии «Новобиксинтеевский могильник» в Мензелинском районе Татарстана исследователи обнаружили девять погребений первобытных людей каменного века. По данным исследователей, обнаруженное захоронение старше египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет.