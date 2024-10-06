Вашингтон, 6 октября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Тропический шторм «Милтон», сформировавшийся над Мексиканским заливом, уже к середине следующей недели достигнет западного побережья американского штата Флорида. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Национального центра по слежению за ураганами США (NHC).

AP/TASS/Mike Stewart

«Прогнозируется, что «Милтон» быстро усилится по мере продвижения на восток и на северо-восток по Мексиканскому заливу», ― говорится в сообщении центра.

Также метеорологи добавили, что, когда шторм достигнет Флориды, он уже станет сильным ураганом.

В настоящее время максимальная устойчивая скорость «Милтона» составляет около 70 км/ч. При этом скорость его передвижения оценивается примерно в 6 км/ч.

Специалисты ожидают, что погодное явление может обрушиться на Флориду 8–9 октября. При этом, по данным центра, сильные дожди возможны уже 6 октября, они могут привести к затоплениям в населённых пунктах и сельской местности, к разливу некоторых рек.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 35 округах штата в преддверии шторма. При этом многие из них ещё оправляются от урагана «Хелен».

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе. Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, урагану со скоростью ветра более 225 км/ч присвоили четвёртую категорию опасности из пяти возможных. По данным CNN на 5 октября, обрушившийся на юго-восточную часть США ураган унёс жизни по меньшей мере 227 человек.

В штатах, пострадавших от удара стихии, без электричества остались более 1,7 млн человек. Большая часть абонентов (около 691 тысячи человек), столкнувшихся с отключением электроэнергии, находится в Южной Каролине.

К оказанию помощи в восстановлении после урагана Пентагон привлёк тысячи военнослужащих Национальной гвардии по всему Восточному побережью. Во Флориде задействовали около 3,5 тысячи военнослужащих, около 800 — в Джорджии, порядка 600 — в Южной Каролине, 130 — в Теннесси и почти 50 — в Вирджинии. В мероприятиях также задействованы сотни транспортных средств, лодок и 18 вертолётов. Военные участвуют в очистке дорог, эвакуации, осмотре инфраструктуры, поисково-спасательных операциях и других миссиях.