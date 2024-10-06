Новопавловск, Ставропольский край, 6 октября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Главное управление МВД России по Ставропольскому краю 6 октября опровергло сообщения об убийстве военного блогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый.

Соцсети Блогер Егор Гузенко

Ранее в интернете распространилась информация о его насильственной смерти.

«Информация, размещенная в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

К журналистам и общественности обратились с просьбой не доверять информации из непроверенных источников.

Накануне в своём Telegram-канале военный блогер сообщил о своём задержании полицейскими в Новопавлоске Ставропольского края, заявив, что был избит правоохранителями. Подробностей инцидента Гузенко не раскрыл.

Уточнялось, что Гузенко был задержан в центре. Блогер пришёл на центральную площадь отмечать день города в Новопавловске. На мужчине была маска. Полицейские попросили Гузенко снять её, но тот якобы отказался и вступил в драку с силовиками.