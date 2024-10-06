Москва, 6 октября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце 2024 года и вступит в силу весной 2025-го. Об этом 6 октября со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщило «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аксаков рассказал, что с помощью таких вкладов люди смогут накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Размер ставок по жилищно-накопительным вкладам, сообщил депутат, в настоящий момент обсуждается.

Согласно проекту закона, банки будут принимать от вкладчика денежные средства, начислять на них проценты, а затем по указу вкладчика направлять накопленные сбережения на покупку жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Банк России до 19% годовых повысил ключевую ставку. Повышение произошло на 100 базисных пунктов в связи с высокой инфляцией. Также регулятор сообщил, что на ближайшем заседании 25 октября может снова поднять ключевую ставку.

17 сентября Центробанк опубликовал ежеквартальный обзор, в котором говорилось, что выдачи ипотеки в России по итогам II квартала выросли на 71% в сравнении с предыдущим периодом — до 1,8 трлн рублей. Специалисты объяснили это тем, что с 1 июля в стране ожидается существенное сокращение государственной поддержки в указанном сегменте.