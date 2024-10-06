Астана, 6 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В Казахстане по состоянию на 14:00 (12:00 мск) 6 октября явка граждан на референдум о строительстве атомной электростанции в стране превысила 50%. Об этом на брифинге сообщила член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина.

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Она уточнила, что к этому времени бюллетени получили 6 339 425 граждан, что составляет 51,77% от числа включённых в списки голосования.

«Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме», ― пояснила Мустафина.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в Казахстане стартовал референдум о строительстве в стране атомной электростанции. Жителям страны предложили ответить на вопрос, согласны ли они с тем, что в республике возведут АЭС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 сентября в ходе ежегодного послания народу подчеркнул, что строительство АЭС входит в сферу долгосрочных национальных интересов Казахстана. 6 октября он заявил, что, в случае одобрения гражданами Казахстана на референдуме проекта возведения АЭС, строить и вводить её в эксплуатацию должен международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями.

17 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности поддержать власти Казахстана в период проведения референдума о строительство АЭС. Он считает, что результаты референдума будут иметь решающее значение для будущего развития ядерной энергетики в республике.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что в ведомстве пока не решили, по какой технологии будут возводить АЭС. Строить станцию планируется возле озера Балхаш.

Первые публичные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане прошли 22 августа 2023 года в селе Улкен в Жамбылском районе Алматинской области. Местные жители поддержали развитие атомной энергетики в регионе.

В минэнерго страны заявили, что власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий ― это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, «Росатом» и французская EDF

Глава третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Стерник заявил, что РФ готова сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС в республике в любом удобном для властей страны формате, включая многостороннюю кооперацию.