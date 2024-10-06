Москва, 6 октября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал 6 октября заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о вооруженных конфликтах в мире.

TASS /AP Photo/Alex Brandon Дональд Трамп

«Нетленка от Трампа: «Если бы президентом был я, то войны в (вставьте любое) удалось бы избежать!» — написал он в Telegram-канале.

Медведев также выразил сожаление в связи с тем, что Трамп не был вождём, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королём, царём, президентом повсюду в последние 10 тысяч лет.

Трамп 1 октября назвал ракетный удар Ирана по Израилю войной, которую можно было предотвратить. По его словам, она бы не произошла, если бы он был президентом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Трамп призвал позволить Израилю бить по ядерным объектам Ирана. Экс-президент США выразил мнение, что сначала нужно наносить удары, а потом беспокоиться обо всём остальном.

На следующий день Трамп заявил, что считает главной угрозой для США не Россию, Китай или КНДР, а действующую демократическую администрацию, поскольку, по его мнению, самые опасные угрозы исходят изнутри. Он также заявил, что США превратились в посмешище и это необходимо изменить.

После встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским Трамп 27 сентября заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Также он пообещал в случае победы на выборах работать с обеими американскими партиями для урегулирования конфликта на Украине.