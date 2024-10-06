Ярославль, 6 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Похитившему трёх кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях Ивану Некрасову проведут психологическую экспертизу. Об этом 6 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

МВД РФ

По данным канала, 31-летний задержанный ведёт себя неадекватно в СИЗО, где находится на карантине. В общую камеру его должны перевести 8 октября. Он будет сидеть вместе с обвиняемыми по схожим статьям ― кражи, грабежи.

«Сейчас кенгурокрад постоянно находится в состоянии паники от того, что его могут снова отправить в колонию. Он ведёт себя слишком возбуждённо и говорит невнятные вещи», ― говорится в сообщении канала.

Защита Некрасова намерена настаивать на психической невменяемости подсудимого, так как у него есть отклонения с детства. Его представитель сообщил, что Некрасов поступает как ребёнок — просто украл кенгурят, потому что мечтал о макаке. По его словам, карлик совершенно не осознавал, что снова может оказаться в местах лишения свободы, а смерть одного из сумчатых малышей — несчастный случай.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября стало известно о похищении кенгурёнка Кроша из ярославского зоопарка. На следующий день, 1 октября, два кенгурёнка пропали из зоопарка в Калужской области. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

Правоохранители 2 октября по подозрению в кражах задержали во Владимирской области карлика Некрасова. У похитителя при себе была сумка, в которой находились два кенгурёнка, один из них не выжил. Третьего детёныша он успел продать в Москве. 3 октября кенгурёнка Кроша нашли живым в Королёве Московской области.

4 октября суд арестовал похитителя на два месяца. При этом сам обвиняемый извинился за свои действия и объяснил, что не имел злых умыслов.

Установлено, что задержанный имеет несколько судимостей за мелкие кражи. Он пользовался своим маленьким ростом, чтобы проникать в квартиры через окна.

Некрасов в октябре 2020 года пытался переехать жить в Сочи с крокодилом. Он принёс рептилию в отдел МВД, чтобы ему подписали разрешение на перевозку. Свои планы он обосновал необходимостью перевезти крокодила в более тёплый климат.