Москва, 6 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Москве рано утром 6 октября подвыпившая девушка прыгнула в воду с Крымского моста, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Инцидент произошел в районе пяти часов утра. Сначала девушка сидела на мосту в одном белье и, по словам очевидцев, плакала. Один из прохожих захотел помочь ей, но когда он подошёл, девушка спрыгнула в воду.

На помощь вызвали спасателей, которые помогли девушке выбраться на сушу. Также на место ЧП приехала скорая. Серьёзных травм в результате происшествия девушка не получила.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921104" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Девушка спрыгнула с Крымского моста в Москве

На видеозаписи со спасательной операцией, которая оказалась в распоряжении ИА Регнум, слышны шутки насчёт закрытия купального сезона.

Выяснилось, что 25-летняя девушка по имени Алия работает в местном кафе официанткой. Она объяснила, что вечером решила немного выпить для настроения, а под утро отправилась искупаться.

Как сообщало ИА Регнум, в центре Санкт-Петербурга девушка, сидевшая на парапете Биржевого моста, потеряла сознание и упала в Малую Неву. Её спасли рабочие, занимавшиеся ремонтом моста. Ей оказали первую помощь до приезда скорой. Инцидент произошёл два года назад.

В конце сентября в Санкт-Петербурге во время прогулки на надувной лодке семилетняя девочка упала в Финский залив. Ребёнок сам смог доплыть до берега. Девочка нашлась спустя пять часов после начала поисковой операции.