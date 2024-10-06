Красноярск, 6 октября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Грузовик ушёл под воду при обрушении понтонного моста через реку Чулым в Красноярском крае. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Водитель завёл грузовой автомобиль на мост, проигнорировав запрещающие знаки. Под тяжестью транспорта конструкция не выдержала, и авто рухнуло в воду.

«Водителю и пассажиру не удалось выбраться из кабины. Специалисты Сибирского регионального ПСО МЧС России подняли тела мужчин», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября В Ташкентской области Узбекистана под гружённым песком грузовиком обрушился мост. Информация о пострадавших не сообщалась. Отмечалось, что фактический вес авто составил 106,8 т при максимальных 40 т по техпаспорту. При этом перед мостом стоят знаки, запрещающие движение большегрузных транспортных средств и указывающие на допустимую нагрузку до 8 т на одну ось.

В августе в Чегемском районе Кабардино-Балкарии обрушился мост через реку Чегем вместе с проезжавшим по нему в этот момент бетоновозом. В результате инцидента никто не пострадал.