Шанхай, Китай, 6 октября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае, одолев в третьем раунде соперника из Италии Маттео Арнальди.

TASS /EPA/ALEX PLAVEVSKI Даниил Медведев

Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 44 минуты.

За это время россиянин выполнил десять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету его оппонента девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев будет бороться с победителем игры между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и представителем Франции Александром Мюллером.

Как сообщало ИА Регнум. 23 сентября Медведев в составе сборной Европы стал победителем выставочного теннисного турнира Кубок Лэйвера — 2024 в Берлине. Европейская команда обыграла сборную мира со счётом 13:11. В ходе решающего матча испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем США Тейлором Фрицем со счетом 6:2, 7:5.

Медведев провёл на турнире два матча, в ходе которых он уступил американцам Фрэнсису Тиафо (6:3, 4:6, 5:10) и Бену Шелтону (7:6 (8:6), 5:7, 7:10).