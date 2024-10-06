Херсон, 6 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. За неделю в Херсонской области двое мирных жителей погибли и ещё три человека получили ранения в результате атак украинской армии, сообщил 6 октября глава региона Владимир Сальдо.

Telegram-канал Губернатора Херсонской области

«Украинские неонацисты выпустили по мирным жителям левобережья Херсонской области около 350 артиллерийских снарядов и миномётных мин, продолжали нападения с использованием беспилотников», — сообщил Сальдо в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в результате террористических атак ВСУ пострадал ряд зданий и объектов коммунальной инфраструктуры Херсонской области.

Получившие ранения люди госпитализированы и будут находиться под наблюдением врачей до полного излечения, добавил Сальдо. Меры по устранению повреждений социальных и коммунальных объектов уже приняты.

Как сообщало ИА Регнум, Сальдо рассказал 2 октября о кровавой провокации, устроенной ВСУ в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Украинские боевики нанесли удар по рынку, расположенному в центре города. В результате погибли шесть мирных жителей, ещё несколько десятков человек получили ранения.

Украинская пропаганда обвинила российских военных в атаке на мирных жителей. Киев утверждает, что по людям стреляли из танка с левого берега Днепра. В действительности удар наносили с запада, предположительно — с силикатного завода на берегу реки Кошевой, где находится крупная база ВСУ. Удар был нанесён миной, а не танковым снарядом: в земле осталась крупная воронка, отметил Сальдо.